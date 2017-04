'Apeldoorn en COA maken geen knieval voor de islam'

Op het terrein van GGnet, aan de Deventerstraat in Apeldoorn, moeten binnenkort 400 asielzoekers worden gehuisvest. Naar verwachting arriveren de eerste vluchtelingen begin 2018. Het COA heeft een deel van het terrein inmiddels in bezit. Ook de Sint Joseph kapel is overgenomen door het COA. Dat wil het geloofshuis - dat al jaren niet meer wordt gebruikt - ombouwen tot een werk- en ontmoetingsplek die religie en politiek neutraal is.

Ontoelaatbaar

In de ogen van de Gelderse PVV is dat ontoelaatbaar. "Blijkbaar moeten wij ons schamen voor onze eigen cultuur in ons eigen land", schrijft fractievoorzitter Marjolein Faber in een artikel dat is gepubliceerd op de website van The Post Online. "Nu betreft het de Sint Joseph kapel. Morgen de Apeldoornse Grote Kerk? Of wellicht wacht de Arnhemse Eusebiuskerk hetzelfde lot als de kathedraal de Hagia Sophia in Constantinopel?"