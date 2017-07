Apeldoorn ziet nog kans voor meer recreatie op en langs kanaal

Gelre ziekenhuizen geven binnen dag duidelijkheid over borstkanker

14:44 Vrouwen die zich zorgen maken over iets wat ze in een borst voelen, kunnen al binnen een dag terecht voor een onderzoek in het ziekenhuis. Gelre ziekenhuizen biedt die mogelijkheid in zowel de vestiging Zutphen als Apeldoorn.