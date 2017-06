Apeldoorner (34) de cel in na bizarre beroving taxichauffeur

De nacht van 19 op 20 november 2015 liep voor de taxichauffeur in kwestie uit op een nachtmerrie. Marcello O. was die avond bij een coffeeshop en zag de chauffeur in zijn taxi zitten. O. wachtte tot hij als eerste in de rij stond en stapte vervolgens in bij de chauffeur. Hij had daarbij het plan om de taxichauffeur terug te pakken van een – naar eigen zeggen – eerder akkevietje.