Apeldoorner negentig dagen langer vast voor toetakelen Sam Pieters

Volgens Pieters' buren heeft de Apeldoorner de 62-jarige Pieters op dinsdagavond 23 mei in zijn appartement aan de Vang zodanig gemolesteerd, dat hij in coma is geraakt. Twee weken later is zijn toestand 'onveranderd zeer zorgelijk', zo zei diens zwager Toon Kolkman eerder deze week. De politie bevestigde vrijdag dat het slachtoffer nog altijd in het ziekenhuis ligt.