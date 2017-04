Apeldoornse kapot van diefstal brommobiel

Ze gebruikte hem dagelijks om anderen te kunnen helpen, maar nu is de Apeldoornse zelf aan huis gekluisterd. ,,Ik ben er helemaal kapot van'', zegt ze met gebroken stem.

Vorige week, in de nacht van dinsdag op woensdag, werd de brommobiel gestolen van een parkeerplaats aan de Houtsnijdershorst. En dat terwijl het mini-autootje toch goed beveiligd was met een stuurslot.

Hoop dat de brommobiel nog terugkomt heeft ze eigenlijk niet. Annemarie Bergman kreeg te horen dat-ie waarschijnlijk al lang in het buitenland is.

,,Zou een dief erbij stilstaan hoeveel leed hij berokkent?'', vraagt Irma Eggen zich af. De nicht van Bergman kan er niet over uit dat mensen zoiets doen. ,,Mevrouw Bergman heeft het autootje tweedehands gekocht. Met haar AOW en een klein pensioentje duurt het jaren voordat er een ander autootje bij elkaar gespaard is.'' Verzekerd was de brommobiel niet: ,,Dat kost 1200 euro per jaar'', weet Bergman. ,,Zo veel geld heb ik niet.''

Volgens Eggen is haar alleenstaande nicht 'intens verdrietig'. ,,Niet alleen vanwege het autootje dat weg is, maar nog meer vanwege het feit dat er nu zoveel mensen zijn die het zonder haar hulp moeten doen.'' En anderen helpen, dat is nu juist hetgeen Bergman zo graag doet.

Groot hart

,,Ze heeft een groot hart'', zegt Eggen. ,,Dagelijks stond ze met haar autootje klaar voor anderen.'' Met mindervaliden mee boodschappen doen, ouderen bezoeken, een ritje maken over de Veluwe, mensen halen en brengen naar de soos. Niets was te veel voor mevrouw Bergman. Eggen: ,,Zit er iemand alleen met de feestdagen dan zijn ze bij haar welkom, mét haal- en brengservice. Hooguit een ‘dankjewel’, meer wil ze er niet voor hebben.''

,,Zoiets verwacht je toch niet?'', treurt Bergman, die jaren lang werkzaam was in de verpleging. ,,Het is zo fijn om andere mensen te kunnen helpen, zo leuk om te doen. Maar dat kan ik nu niet meer doen. Verschrikkelijk. Ik bracht bijvoorbeeld altijd een oud vrouwtje naar de bingo. Van een kennis hoorde ik dat ze er deze week niet was. Zonder mijn hulp kan ze gewoon niet naar de bingo.''