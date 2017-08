Apeldoornse mantelzorger moet zelf om waardering vragen

Wie als mantelzorger een waardering van de gemeente Apeldoorn wil krijgen zal deze ook in de toekomst zelf aan moeten vragen. Het college van burgemeester en wethouders ziet geen kans de huidige regeling aan te passen. De gemeenteraad had daar met een motie om gevraagd.

Het heeft iets gênants, zo vinden veel plaatselijke politieke partijen. Zelf vertellen dat je mantelzorg verleent en zelf daarvoor een cadeautje, een bedrag van 100,- euro contant, aanvragen. Dat zou toch ook anders moeten kunnen. Kan diegene die de zorg ontvangt voortaan niet de mantelzorgwaardering aanvragen? Nee, zo oordeelt het college.

De huidige regeling heeft nog nooit tot een vraag of een klacht in die richting geleid, staat in de reactie aan de gemeenteraad. Uit ervaringen in 2015 bleek dat de route via de zorgvrager veel halen en ogen kent. En de uitvoering van een ander systeem brengt extra werkzaamheden en daarmee extra kosten met zich mee.

De mantelzorgwaardering, verduidelijkt het college , is niet bedoeld als gift van de zorgvrager aan de mantelzorger. Iedere gemeente heeft zelf de wettelijke taak om mantelzorgers in haar gemeente te waarderen. In 2015 bleek dat zorgvragers zelf niet altijd in staat waren om de aanvraag af te handelen (bijvoorbeeld door dementie). En bleek een aantal zorgvragers de gekregen cadeaubon niet te hebben doorgegeven aan de mantelzorger.

De uitreiken van de waardering heeft stichting De Kap op zich genomen. B en W is zeer te spreken over de wijze waarop dat de afgelopen jaren gebeurde. De regeling veranderen heeft verschillende consequenties, zo maakte De Kap duidelijk. Gevolg is onder meer dat er meer kosten gemaakt moeten worden.