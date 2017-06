Apeldoornse Wereldwinkel voorspelt einde in loop van 2018

De Apeldoornse Wereldwinkel houdt in de loop van 2018 op te bestaan als het niet lukt om een nieuwe dubbel zo grote winkel in gebruik te nemen. Dat kreeg de gemeenteraad gisteravond te horen van de stichting, die hoopt van de gemeente twee ton mee te krijgen om een pand aan de Marktstraat te kopen. Een raadsmeerderheid vindt dat echter geen reden om die steun te geven.

Aankoopcompensatie

De Wereldwinkel deed een beroep op de gemeenteraad om burgemeester en wethouders opdracht te geven de transactie toch door te zetten. Anders is het in de loop van 2018 voorbij, waarschuwde voorzitter John Buitenhuis gisteren tijdens de politieke markt. Eerder had hij er ook tegen B en W al op gezinspeeld dat afketsen van de deal fataal zou kunnen worden.

,,Verhuizing is geen luxe, maar bittere noodzaak'', zei Buitenhuis. ,,Veertig vierkante meter winkelruimte is veel te klein. Aan de Marktstraat zouden we bijna het dubbele krijgen, in een normaal winkelgebied. Waar we nu zitten (Brinklaan, red.) is het verpauperd.''