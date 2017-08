Automatisch strooien moet voor meer veiligheid zorgen op Apeldoornse wegen

Man vaker dan de vrouw manager in Stadhuis Apeldoorn

9:29 Bij de gemeente Apeldoorn zijn meer vrouwen dan mannen in dienst. Ze verdienen echter, gemiddeld genomen, minder dan hun mannelijke collega's. Dat blijkt uit het sociaal jaarverslag over 2016. Er waren 1326 ambtenaren in dienst, over 2015 waren dat er nog 1351.