Band voor het leven na verwoestende aardbeving

Een paar dagen later stond hun gedeelde wereld op z'n kop. Op 25 april 2015 verschoof de aarde in Nepal met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter. Gebouwen rond Berends en Shilakar stortten in, er vielen ruim 7.500 doden. Zo'n drie kwartier waren ze elkaar kwijt. ,,We dachten allebei dat de ander omgekomen was. Toen we elkaar weer zagen, hebben we elkaar omhelsd en gehuild.''