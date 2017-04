Bedrijvenrace Drakenbootfestival zit bijna vol

Doek valt voor De Nieuwe Zweep in Klarenbeek

17:14 Lange tijd leek het erop dat het goed zou komen, maar uiteindelijk is het doek toch gevallen voor zalencentrum De Nieuwe Zweep in Klarenbeek. De stekker is er definitief uitgetrokken, zo werd woensdag bekendgemaakt op de Facebookpagina van De Nieuwe Zweep. Vanaf heden worden er in het pand geen activiteiten meer gehouden.