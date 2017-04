'Blote vrouwen zijn mijn religie, ik blijf ze schilderen'

Kunstenaar Peter Klashorst kwam regelmatig in het nieuws omdat hij was gearresteerd. Inmiddels is zijn leven niet rustiger geworden. ,,Ik slaap op de bank bij mijn moeder.'' Op 16 april opent hij zijn tentoonstelling Van Gogh In The Gambia, waarin hij eigen interpretaties van de schilderijen van Van Gogh geeft.

Quote Normaal strijk ik meestal twee maanden in een stad neer om er te schilderen en te neuken Peter Klashorst ,,Normaal strijk ik meestal twee maanden in een stad neer om er te schilderen en te neuken, maar in Apeldoorn ben ik maar voor één dag uitgenodigd. Waarschijnlijk vinden ze me te controversieel'', zegt kunstenaar Peter Klashorst, die zondag 16 april, zijn tentoonstelling 'Van Gogh In The Gambia' in Apeldoorn opent bij Grand café Salon 1813. In het huis van zijn manager Edwin Suer in Amsterdam geeft Klashorst antwoord op vragen van de Stentor. Keurig colbertje aan, maar op blote voeten. Altijd een beetje dwars.

Waar woon je tegenwoordig?

Peter: ,,Ik ben net 60 jaar geworden. De meeste mensen zijn op die leeftijd rijk of hebben het gemaakt, maar ik slaap op de bank bij mijn moeder, want ik ben dakloos. Al twee jaar voer ik rechtszaken tegen woningcorporatie De Key in Amsterdam, die me uit mijn atelier en woning heeft gegooid. Door de politie werd ik afgevoerd, terwijl ik een geldig huurcontract had. Daarover loopt nu een rechtszaak. Ik denk dat ik 50 procent kans heb om te winnen.''

Je bent regelmatig in het nieuws geweest omdat je weer was gearresteerd, hoe komt dat?

Quote In moslimlanden vindt men mijn werk te controversieel. Peter Klashorst ,,In Gambia heb ik verschillende keren in de gevangenis gezeten. In Kenia ook. Het komt door de kunst die ik maak. In moslimlanden vindt men mijn werk te controversieel. Ik heb veel schilderijen gemaakt met blote vrouwen. In principe schilder ik ook landschappen en andere onderwerpen, maar blote vrouwen vind ik het meest inspirerend. Die schilderijen vallen op, zeker in Afrikaanse landen die steeds verder onder de invloed raken van de islam. Maar ook Nederland wordt preutser. Vroeger zag je bij elke autoreclame een blote vrouw staan. Tegenwoordig is alles aanstootgevend. Vorig jaar is mijn Facebookpagina drie keer drie maanden geblokkeerd geweest, omdat ik er foto's op had gezet van mijn schilderijen. Of van president Trump die van achteren wordt genomen door Mickey Mouse. Van Facebook mag dat niet. Maar ik blijf blote vrouwen schilderen. Ze zijn mijn religie. Ik aanbid ze.''

Hoe maak je nieuw werk als je dakloos bent?

,,Dat is lastig. Ik kan moeilijk een stel blote vrouwen in de huiskamer van mijn moeder neerzetten terwijl zij televisie zit te kijken. Misschien moet ik paar maanden in Apeldoorn op straat gaan schilderen. In Apeldoorn ben ik alleen uitgenodigd voor de opening van de tentoonstelling. Maar als iemand me onderdak biedt, wil ik graag twee maanden in Apeldoorn komen schilderen.''

Je bent een bekende kunstenaar, hebben musea interesse voor jouw werk?

,,Toen ik jong was kocht het Stedelijk Museum in Amsterdam wel eens een werk van me. Maar nu willen musea mijn werk niet meer. Bij de Kunsthal in Rotterdam was een tentoonstelling van fotograaf Robert Mapplethorp, met wie ik in de jaren 80 in New York heb gewerkt. Ik kwam voor in een film van Mapplethorp. De Kunsthal vroeg mij rondleidingen te geven, dus stelde ik voor om een paar van mijn schilderijen op te hangen. Dat kon niet. Naaktfoto's van Mapplethorp mocht wel, maar een schilderij van Klashorst, nee, dat gaat te ver.''

Wat houdt de serie Van Gogh In The Gambia In?

,,Afgelopen winter was ik in Gambia. In de gangen van het hotel hingen reproducties van Vincent van Gogh. Het viel me op dat de vrouwen in Gambia nog gekleed gaan in negentiende-eeuwse soepjurken en hoeden, uit de tijd van Van Gogh. Ik heb de Gambiaanse vrouwen in posities geschilderd zoals Van Gogh zijn portretten maakte. Met blote borsten natuurlijk. De vissersboten van Van Gogh, met Gambiaanse mannen erbij terwijl ze flirten met Europese vrouwen. In het Afrikaanse klimaat blijft linnen niet lang goed, dus werkte ik op papier of op plastic zeil. Honderd procent gegarandeerd milieu-onvriendelijk.''