Borden wijzen op groene golf ringweg Apeldoorn

Inbraak in pand naast afgebrande Apeldoornse grillroom

15:43 Apeldoorn In Café Bar Bulut aan de Schubertlaan in Apeldoorn Zuid is in de nacht van woensdag op donderdag ingebroken. De eigenaar van de bar ontdekte de inbraak bij aankomst donderdagochtend. Zijn bar grenst direct aan restaurant Ada bbq&grill, dat in de nacht van vrijdag op zaterdag door brand verwoest werd. De politie en brandweer gaan uit van brandstichting.