Brand in Loenen laait weer op

Groen licht voor randweg Twello in zicht

19:43 VVD-Liberaal2000 zet de seinen op groen voor de uitwerking van de plannen voor de randweg om Twello. Woordvoerder Emiel de Weerd zei dat maandag tijdens het finale debat over het onderwerp. Met die toezegging is er een meerderheid voor de randweg, want de steun van Gemeente Belangen stond al zo goed als vast.