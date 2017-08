Buit 'verraadt' Apeldoornse straatrover

Ker­mis­ex­ploi­tant is nóg woedend om weigeren hulp bij kermisdrama

10:36 De Apeldoornse voormalige kermisexploitant Ronald Streekstra (56) kan zich er nog over opwinden dat hij en zijn Duitse collega Norbert Krawczyk vorige maand op de kermis in Tilburg op afstand werden gehouden, toen een jochie van 3 jaar klem kwam te zitten in de kinderachtbaan.