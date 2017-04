Christelijke kerken bidden samen in Apeldoorn

Bisschop

Goede Week

De samenkomst is om 19 uur in de Onze Lieve Vrouwekerk (voorheen Mariakerk) aan de Hoofdstraat. Tijdens de dienst worden onder meer de namen genoemd van mensen die recent, ergens ter wereld, voor hun geloof hun leven hebben gegeven.

Het is de zevende keer dat er een gebedsdienst voor de Martelaren en de Vrede in Apeldoorn wordt gehouden; telkens met wisselende voorgangers. Dat gebeurt traditioneel in de aanloop naar de Goede Week (Pasen). De dienst is inmiddels een belangrijke interreligieuze samenkomst in Nederland.

Sant'Egidio in Apeldoorn is een lokale gemeenschap van een internationale beweging, die vanuit de katholieke kerk is ontstaan.