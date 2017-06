Dit moet je doen tegen zwemmersjeuk

Krabben, krabben en nog eens krabben. Het is een verschijnsel dat veelvuldig gebeurt bij zwemmersjeuk. Menig badgast die de afgelopen tijd een duik nam in open water liep kans de vervelende uitslag op te lopen, want het warme weer zorgt ervoor dat de aandoening op veel plekken weer voorkomt. Hoe bestrijdt je die akelige bultjes eigenlijk?

Het voorkomen van zwemmersjeuk, een parasiet nestelt zich onder de huid met uitslag als gevolg, is lastig, want de aandoening is eigenlijk pas waarneembaar als er klachten komen van zwemmers. ,,In ons ‘standaardpakket’ van onderzoek naar de waterkwaliteit kunnen we zwemmersjeuk niet al opsporen", liet Herman van Gerner namens het waterschap al optekenen.

Waarschuwingsborden

Eerder deze maand waarschuwde de provincie Overijssel al voor zwemmersjeuk bij de Agnietenplas in Zwolle. Daar kreeg jong en oud huidklachten na het watercontact in de plas waar normaal gesproken nooit wat aan de hand is. De provincie Overijssel plaatste na de klachten waarschuwingsborden bij de plas. De provincie Gelderland waarschuwde deze maand ook al voor zwemmersjeuk bij de recreatieplas van Landal 't Loo en het Gat van Cortenoever in Brummen. Woensdag kwam daar een waarschuwing voor de recreatieplas in Bussloo bij.

Dermatoloog Van der Scheur van het Deventer Ziekenhuis vertelt dat het echt 'een huisartenklacht' is. Hij ziet eigenlijk nooit patiënten met deze klachten in het ziekenhuis. Van der Scheur vertelt dat de zwemmersjeuk ook een seizoensgerelateerde kwaal is. ,,Het komt veel voor met warm weer. Dan zoeken de mensen ook het water op.'' De dermatoloog ontkent dat de parasiet zich op een bepaalde type huid beter thuis voelt. ,,Nee, daar is geen sprake van,'' aldus Van der Scheur.

Preventie & voorkomen