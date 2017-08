Drive-in bioscoop op het Apeldoornse Zwitsalterrein

De organisatie van het evenement is in handen van JCI Apeldoorn. In het verleden waren er drive-in bioscopen bij de Boerderij in Beekbergen en bij Ons Huus in Beemte Broekland. Op het Zwitsalterrein aan de Vlijtseweg komt een groot scherm te staan. De auto's worden in een waaier geplaatst, waardoor iedereen goed zicht moet hebben. Het geluid wordt via een FM-frequentie uitgezonden en kan dus met de autoradio worden opgevangen.