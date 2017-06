Dronken duo in de problemen in Apeldoorn

Ge­zond­heids­on­der­zoek vliegveld Teuge nog stap te ver

16 juni Zorgen over de gezondheidseffecten van vliegveld Teuge zijn er wel degelijk, maar een onderzoek daarnaar is nog een stap te ver, vindt de Apeldoornse gemeenteraad. In plaats daarvan wacht ze af wat er over gezondheid komt te staan in de Milieueffectrapportage (MER) die al is aangekondigd.