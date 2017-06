Ezels Matenpark in Apeldoorn gaan deze zomer uit logeren in Drenthe

De beelden van kunstenaar Tom Claassen verhuizen tijdelijk naar de Gouverneurstuin naast het Drents Museum in Assen. Claassen omschrijft het zelf als 'vreugdevol' dat zijn 'Two Donkeys', die sinds april 2012 in het Matenpark staan, uit logeren gaan. ,,Zoiets is altijd leuk. Het is al wel vaker gebeurd met mijn kunstwerken.''