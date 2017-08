Fietsen door eigen stad vanuit ziekenhuiskamer

Oudere patiënten in Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn kunnen sinds kort virtueel een rondje door hun eigen stad of dorp fietsen. Een zogenoemd fietslabyrint zorgt daarvoor.



Het gaat om een apparaat waarmee met de armen een fietsbeweging wordt gemaakt. Daaraan is een beeldscherm gekoppeld dat straten laat zien; de gebruiker fietst dus digitaal door de omgeving. Hij of zij kan op elke kruising zelf kiezen welke kant het op gaat.



Net echt

De fietser kan onder meer door Apeldoorn en Zutphen rijden; de twee steden waar Gelre een ziekenhuis heeft staan. Maar ook een tochtje door een andere stad of over de Veluwe is mogelijk. De omgeving is waarheidsgetrouw; er zijn zelfs spelende kinderen en blaffende honden in de beelden opgenomen, meldt Gelre.



Spierkracht

De Stichting Vrienden van Gelre Apeldoorn schonk het apparaat aan de afdeling Geriatrie en Interne Geneeskunde van Gelre. Het toestel helpt ouderen spierkracht en conditie in stand te houden. ,,We zijn steeds op zoek naar manieren om onze (kwetsbare) patiënten tijdens een ziekenhuisopname te laten bewegen'', zegt fysiotherapeut Hanna van Eijsden. ,,Uit onderzoek en de praktijk blijkt namelijk dat patiënten die opgenomen zijn in het ziekenhuis te weinig bewegen.''

En dat breekt hen op na de behandeling in het ziekenhuis. Ze kunnen thuis hun dagelijks activiteiten minder goed uitvoeren. In ernstige gevallen is het verlies van spierkracht zo groot dat een patiënt eerst naar een verblijf elders moet, om weer kracht op te doen.

Prettiger