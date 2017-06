Flinke schade door brand bij schoolgebouw Loenen

Eerste melding

De veiligheidsregio berichtte op het moment van uitbraak rond 15:45 eerst over een middelbrand in een atelier of bijgebouw van de school, maar nadien werd al snel duidelijk dat de hele school in brand stond. De brandweer schaalde op naar grote brand en rukte uit met twee hoogwerkers en twee waterwagens. De brandweerkorpsen van Klarenbeek, Loenen en Twello zijn onder andere aanwezig om de brand te blussen. Tegen 17:15 was het grootste deel van vlammen gedoofd, maar enige tijd later laaide de brand toch weer op. Omstreeks 20:45 werd het sein brandmeester gegeven en kon er worden begonnen met nablussen.