Gedicht vereeuwigd op Apeldoornse Welgelegenbrug

Hanz Mirck onthult donderdagavond op de Welgelegenbrug een roestvrijstalen plaat waarop één van zijn gedichten is vereeuwigd. De plaquette is nog een uitvloeisel van zijn periode als Apeldoorns stadsdichter.

,,Dit gedicht over de Welgelegenbrug komt voort uit één van de opdrachten die ik kreeg in mijn drie jaar als stadsdichter'', legt Mirck uit. ,,Bij de gemeente wilden ze daar vervolgens graag wat mee doen, maar ze wisten niet goed wat.''

Witregel

Uiteindelijk werd het idee geopperd om het gedicht in een roestvrijstalen plaat te laten frezen en vervolgens te bevestigen aan de Welgelegenbrug, op de plek waar vroeger het bedieningspaneel van de ophaalbrug zat. ,,Dat ging eerst niet goed, want de opmaak van het gedicht klopte niet.'' Het gedicht bestaat uit twee strofen van vier regels, met in het midden een witregel die het kanaal symboliseert. ,,Gelukkig was de gemeente zo genereus om een nieuwe plaat te laten maken.''

Die plaat wordt donderdagavond door Mirck en wethouder Jan Kruithof onthuld, nadat Mirck eerst het gedicht heeft voorgedragen. De voormalige stadsdichter is trots dat het gedicht op deze manier 'vereeuwigd' wordt. ,,Heel erg leuk. Het geeft de brug een beetje een stem. Terwijl iedereen normaal gesproken toch vrij gedachteloos over zo'n brug loopt of rijdt.''

Overigens blijft het niet bij één gedicht, vertelt Mirck. Later dit jaar wordt een gedicht van zijn hand over de Marktstraat onthuld. ,,Dat wordt gefreesd in een goot van acht meter lang, ook heel speciaal.''

Het gedicht van Hanz Mirck:

Welgelegenbrug

Hier verhief zich een machine die de mens kon verheffen

Met vakmanschap en fantasie tilde men ons voorzichtig

naar wie op ons wachtten, van de ene nog welgelegenere

overzijde - daar lieten wij het ons niet aan gelegen liggen -