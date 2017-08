Gelderlanders geven het meest uit aan vakantie in eigen land

Uit diezelfde cijfers blijkt dat de uitgaven van inwoners van Overijssel op buitenlandse vakanties vrij bescheiden waren. Zij gaven per persoon gemiddeld 733 euro uit. Met 697 euro waren de Zeeuwen het meest zuinig op vakantie in het buitenland.

Het uitgavenpatroon van vakantievierders is gebaseerd op een lange vakantie (een vakantie van vier nachten of meer). Provinciebewoners die meer geld uitgeven aan hun vakantie, zijn niet per se langer op pad. Van de drie provincies die meer uitgaven aan een vakantie, gingen Noord-Hollanders langer dan gemiddeld op vakantie. Gemiddeld vertoeven we dertien dagen in het buitenland. Inwoners van Noord-Holland waren een dag langer op pad. In Drenthe spannen ze de kroon: daar gingen de provinciebewoners gemiddeld 15 dagen op reis naar het buitenland.