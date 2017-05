Gevaar op natuurbrand stijgt door droogte

Brandweer redt vijf verlaten eksterkuikens uit nest in Apeldoorn

13:27 Een kat in de boom , een koe in een put of paard in de sloot. De brandweer redt wel vaker dieren, maar uitrukken voor een 'vogel op hoogte' is minder gebruikelijk. De brandweer in Apeldoorn heeft het maandagochtend gedaan, en met succes. Met een hoogwerker zijn vijf verlaten jonge eksters uit een nest in de wijk Zuidbroek gehaald.