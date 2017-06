Grote brand in school Loenen, zes personen brengen zichzelf in veiligheid

Volgens een woordvoerder van de brandweer gaat het om een leegstaande school. De basisschool wordt nu deels gebruikt als dagopvang van een zorginstelling. Ten tijde van de brand waren zes personen in de school aanwezig. Ten tijde van de brand waren er vier cliënten van de zorginstelling en twee begeleiders in het pand aanwezig. Zij konden allen tijdig het gebouw verlaten.

Eerste melding

De veiligheidsregio had het eerst over een middelbrand in een atelier of bijgebouw van de school, maar nadien werd duidelijk dat de hele school in brand stond. De brandweer rukte groots uit met twee hoogwerkers, twee waterwagens. Korpsen van Klarenbeek, Loenen en Twello zijn onder andere aanwezig om de brand te blussen.