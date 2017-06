Het Loo is magneet voor Cantharel 4Daagse Apeldoorn

De Internationale Vierdaagse Apeldoorn is de op de een na oudste van vierdaagse van Nederland. Decennia was dat gegeven genoeg om duizenden wandelaars te trekken. Maar de tijden zijn veranderd. Vierdaagsen schoten als paddenstoelen uit de grond om de groeiende doelgroep van actieve, sportieve senioren te bedienen.

Vaste kosten

In Apeldoorn liep het deelnemersaantal onder druk van de concurrentie zienderogen terug. ,,Alleen mooie routes in de natuur is vandaag de dag niet meer genoeg'', legt Achterkamp uit. ,,Je moet actief de boer op. Aan marketing doen, partners zoeken. We hebben nu eenmaal als organisatie vaste kosten. Die moet je met inschrijfgeld terughalen, of je moet erkennen dat je bestaansrecht is verdwenen.''

De nieuwe koers is tijdig ingezet, constateert Achterkamp. Er is geluisterd naar de wensen. En dus kwam er naast de 20, 30, 40 en 50 kilometer ook een 12 kilometer. Wie wil mag ook één, twee of drie dagen meedoen. De route door de paleistuinen is een nieuwe ontwikkeling.

,,Het is het derde jaar dat we langs het paleis zelf komen. In totaal mogen we nu voor het eerst 7 kilometer door het paleispark. Daar zijn we best trots op. We zijn onze afspraken de eerste twee keer goed nagekomen en daarom krijgen we deze kans. Het biedt extra mogelijkheden. Het aantal kilometers laat zich beter sturen. Tot op heden gingen we in een lus om het Kroondomein heen. Dan heb je met lange wegen te maken en kilometers die vast liggen. Wel door een prachtig bosrijk gebied, maar dat is toch een stukje minder aantrekkelijk.''

Weerberichten

Er zijn inmiddels 1.400 voorinschrijvingen binnen. Dat is ook zoiets, zegt Achterkamp. Waar 15 jaar geleden nog eens een enkeling zich kwam na-inschrijven wachten honderden wandelaars vandaag de dag de weerberichten af. ,,Vorig jaar hadden we 950 na-inschrijvingen. Die kunnen nu wel eens door de duizend heen gaan.''