Hotel laat bedden opmaken voor Serious Request

Bedden opmaken een vervelende huishoudelijke klus? Niet als het voor het goede doel is. Wie zijn 'opmaak-skills' eens wil testen, kan dat doen tijdens de Serious Bed opmaakactie van Bilderberg Hotel De Keizerskroon.

Het hoofd Huishouding van het hotel houdt bij wie het snelst en op de meest nette manier een bed opmaakt, de opbrengst ervan gaat naar Serious Request, dat later dit jaar in Apeldoorn neerstrijkt.

Carla Maessen, manager van het hotel, gaat zelf geen poging wagen om een bed op te maken. ,,Ik kan dat niet en vind het ook niet leuk. Dat moet strak gebeuren.’’ Ze wil met het hotel verschillende kleine acties op poten zetten om geld in te zamelen voor het goede doel. ,,Je moet doen wat je vak is. We willen alle afdelingen van het hotel bij de acties betrekken, zodat iedereen ook bij het eindbedrag het gevoel heeft er aan bijgedragen te hebben.’’

20 euro

Deelnemers betalen twintig euro om mee te doen aan deze eerste actie. Het hotel zet bedden klaar die opgemaakt worden door de deelnemers. De deelnemer die dit het snelste doet, en ook nog strak, wint een hotelovernachting in het hotel, inclusief ontbijt.

Maessen: ,,We moeten even zien hoeveel mensen zich hiervoor aanmelden. Het idee is nu om de bedden beneden in één van de zalen neer te zetten. Als er echt veel meer deelnemers zijn, kan het ook zijn dat we in de kamers zelf aan de slag gaan, in teams.’’

De beddenopmaakactie op 17 juni is de eerste van meerdere kleine acties in het hotel. ,,Er zijn veel wilde ideeën, maar die moeten nog verder uitgedacht worden. We denken er aan om iets met koken te doen, wijnworkshops, het kan van alles zijn’’, vertelt Maessen.