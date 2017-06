Inbraak in pand naast afgebrande Apeldoornse grillroom

Nieuwe discussie over bevaarbaar Apeldoorns Kanaal komt moeizaam op gang

12:21 De discussie over het opnieuw bevaarbaar maken van het Apeldoorns Kanaal, dreigt een stille dood te sterven. Onlangs zouden alle betrokken gemeenten bij elkaar komen in Apeldoorn met als doel het plan nieuw leven in te blazen. Deze vergadering is echter op het laatste moment afgezegd.