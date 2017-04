Kijkshop sluit twintig winkels

Extra extraatje voor Apeldoornse kinderen in armoede

3 april Wethouder Johan Kruithof laat 200.000 euro voor extra ondersteuning in gezinnen met een laag inkomen onbenut. Pas na overleg met deskundigen uit de plaatselijke onderwijswereld en de gemeenteraad wil hij daar invulling aan geven. Er is jaarlijks 682.000,- euro extra beschikbaar. De schatting is dat in Apeldoorn meer dan 3.200 kinderen opgroeit in armoede. Daarvan heeft 60 procent tenminste een werkende ouder.