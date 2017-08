Laatste wens van Johnny komt uit: biertje in zijn stamkroeg

Louvet is ongeneeslijk ziek vanwege uitgezaaide kanker en brengt zijn dagen tegenwoordig door bij het hospice in Beekbergen. Lang te leven heeft hij waarschijnlijk niet meer. Hij had nog één laatste wens: zijn eigen huis in Apeldoorn bekijken en een biertje drinken in zijn eigen stamcafé De Flierefluiter. Zijn droom werd werkelijkheid dankzij de Veluwse Wens Ambulance; in een brancard is Louvet vervoerd naar zijn favoriete plekken.



Wat Louvet niet weet is dat via vrienden en bekenden de plannen voor deze woensdag bekend zijn. Zeker honderd mensen, zo niet meer, staan hem daarom bij De Flierefluiter tot zijn grote verrassing op te wachten. Gezamenlijk toasten ze met een biertje in de hand. ,,Er zijn nog heel veel mensen. En dat is wel bijzonder, want de eersten waren er al rond 14 uur”, vertelt eigenaresse Jessica van der Elburg aan het begin van de woensdagavond. ,,John komt hier al vanaf zijn jeugd, al die jaren is hij blijven komen. Heel bijzonder dat er zoveel mensen zijn, het is echt een soort reünie geworden.”