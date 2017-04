Lange files op A1 door 'weneffect' werkzaamheden knooppunt Beekbergen

Sinds vrijdag 31 maart rijdt het verkeer vanuit Deventer richting Amersfoort op de A1 tussen knooppunt Beekbergen en afslag Apeldoorn Zuid over versmalde en verlegde rijstroken en geldt er een maximale snelheid van negentig kilometer per uur.

Weneffect

Volgens Patrick Pothoven, woordvoerder bij de Verkeersinformatie Dienst, zijn er twee effecten gaande in het verkeer. Aan de ene kant is er sprake van een weneffect. ,,De situatie is anders voor weggebruikers, waardoor ze meer ruimte tussen hun voertuigen laten. En dat op een druk stuk snelweg waar ook normaal al vaak files ontstaan. Normaal gesproken is dat weneffect met een dag of drie tot vier wel weg.''