Man vaker dan de vrouw manager in Stadhuis Apeldoorn

Bij de gemeente Apeldoorn zijn meer vrouwen dan mannen in dienst. Ze verdienen echter, gemiddeld genomen, minder dan hun mannelijke collega's. Dat blijkt uit het sociaal jaarverslag over 2016. Er waren 1326 ambtenaren in dienst, over 2015 waren dat er nog 1351.

De percentages ontlopen elkaar nauwelijks. 50,6 procent van de gemeenteambtenaren in Apeldoorn is vrouw. Dat is 0,3 procent meer dan een jaar eerder. Financieel blijven vrouwen behoorlijk achter. Van de mannen zit 48 procent in schaal 10 of hoger. Bij vrouwen komt dat percentage op 30,7 procent. Bijna drie keer zoveel mannen als vrouwen zitten in schaal 13 of hoger. Het gaat om 7,8 tegenover 2,8 procent van de vrouwen.

Schaal 10 liep in 2016 van 2.715,- tot 4.412,- euro bruto per maand. Schaal 13 startte bij 4.363 met een uitloop naar 5.814,- euro. In de hoogste schaal (18) kon een gemeenteambtenaar 9.281,- bruto verdienen. Van de in totaal 83 managementfuncties bij de gemeente werden er 55 door een man ingevuld. Daarmee hebben twee keer mannen als vrouwen een managementfunctie in het Stadhuis.

Waar in 2014 en 2015 niet ambtenaar vanwege een reorganisatie/ privatisering zijn of haar baan verloor kwam daar in 2016 verandering in. Iets minder dan 20 banen kwamen te vervallen doordat de afdeling Belastingen is overgegaan naar Tribuut.