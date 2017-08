Medewerkers Tuunte kunnen doorwerken met behoud van salaris

Leeg winkelpand kan leuker in Apeldoorn

10:09 Fleurige etalages in plaats van donkere gaten in het winkelcentrum. Met een speciaal fonds wil de Apeldoornse ondernemersvereniging FAO ervoor zorgen dat wijkwinkelcentra ook leuk zijn bij leegstand van panden. De gemeente, die gevraagd is om subsidie, staat positief tegenover het idee.