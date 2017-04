Monteurs met 3500 handtekeningen naar Bovag in Apeldoorn

Pipo de Clown met landelijke primeur naar Apeldoorn

4 april Pipo de Clown en Mammaloe zijn vanaf zaterdag 14 april te zien in een nieuwe voorstelling in de Julianatoren. Het Apeldoornse attractiepark heeft hiermee de landelijke primeur. De voorstellingen in de Julianatoren - die tot 28 mei zijn te zien - vormen namelijk de aftrap van een tour langs verschillende theaters.