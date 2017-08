Mysterieuze graffiti Apeldoorn ontcijferd

'Wij leven in een spel', schrijft de mysterieuze vandaal keer op keer in Apeldoorns grootste wijk, de Maten. Met welk doel deze leuzen neer worden gekalkt, is onduidelijk.

Volledig scherm Deze leus duikt op tal van plekken op in de Maten. © Paul Hartman

Woensdag vroeg de redactie de hulp van de lezers bij het ontcijferen van de leus die op tal van plekken in de Maten opduikt. De consensus luidt dat er 'wij leven in een spel' staat geschreven, of varianten daar op.

Matrix-trilogie

Lezer Niek van Kessel denkt een verwijzing naar de Matrix-trilogie te ontwaren in de teksten. In deze films is de aarde overgenomen door machines, de mensheid leeft in werkelijkheid in een virtuele wereld. ,,Misschien neemt hij de films iets te serieus", grapt Niek van Kessel.