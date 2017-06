Nederlanders gaan meer op vakantie in eigen land, Gelderland vooral populair

Geluksgevoel hoog in Gelderse Stedendriehoek

12:45 Het geluksgevoel in Gelderland is het hoogst in de Stedendriehoek, Achterhoek en Noord-Veluwe. De inwoners geven hun regio een 7,4. Iets minder tevreden zijn Arnhem en Food Valley (7,3). Het laagst scoort Nijmegen (7,0).