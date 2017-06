Nog altijd gissen naar toedracht brand 'Loenen'

Nog altijd is niet duidelijk wat de oorzaak is van de brand die maandagavond school Aventurijn in Loenen grotendeels in as legde. De politie heeft de zaak in onderzoek, maar kon dinsdag nog geen enkele duidelijkheid geven over de toedracht. In hoeverre het deels afgebrande gebouw kan worden hersteld, is eveneens onbekend.