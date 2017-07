Nu nog niet gratis parkeren in het weekend

De gemeenteraad besloot onlangs het twee uur gratis parkeren op die locaties na de maandag tot en met vrijdag ook in de weekenden in te voeren. Maar zover is het nu nog niet, stelt de gemeente naar aanleiding van verwarring die hierover volgens de gemeente is ontstaan. Het is zelfs formeel nog niet zeker dat het ook gaat gebeuren. Eerst moeten de parkeertarieven half december worden vastgesteld, meldt de gemeente. De bedoelde verlenging naar de zaterdag en zondag is daardoor pas vanaf 1 januari 2018 mogelijk.