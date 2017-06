Oldtimers in loods Kootwijkerbroek mogelijk gestolen

Ori­gi­na­li­teits­prijs in trek bij Dra­ken­boot­fes­ti­val

25 juni Op de derde en tevens laatste dag van het Drakenbootfestival in Apeldoorn vindt onder andere de buurten- en verenigingsrace plaats. Naast de bekroning voor het snelste team in beide categorieën is er ook de originaliteitsprijs. Deze onderscheiding lijkt deze editie erg in trek te zijn.