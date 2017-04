Ook Helicon in Apeldoorn ontsloeg docent (51) vanwege kinderporno

Arbeidsovereenkomst

Net als bij de Groene Welle meldde de 51-jarige docent zelf bij de schoolleiding van Helicon dat hij verdachte is in een onderzoek naar kinderpornobezit. ,,Begin maart hebben we hem in een gesprek laten weten de arbeidsovereenkomst te beëindigen”, vertelt woordvoerster Koos de Bie van Helicon. ,,Direct daarna hebben we alle collega’s, zijn leerlingen en hun ouders geïnformeerd over het beëindigen van het dienstverband vanwege een strafrechtelijk onderzoek. Na de persaandacht van vandaag informeren we hen nu ook over de aard van de zaak.”