Ouders doen aangifte van sexting op KSG Apeldoorn

,,De leerlingen zijn er erg van geschrokken, net als wij als schoolleiding'', vertelt Clementine van den Berg. ,, We zijn volop bezig met het begeleiden van de direct betrokken leerlingen en de leerlingen uit de klas waarin het is gebeurd. Door mensen van het zorgteam en de mentor worden er gesprekken gehouden met de klas, over hoe we nu met elkaar verder gaan en hoe dit in het vervolg voorkomen kan worden. Het belangrijkste is nu dat er rust komt voor alle leerlingen.''

Filmpje

De politie bevestigt dat er door de ouders van een kind aangifte is gedaan. De aangifte is volgens de politie gedaan voor een filmpje, de politie gaat er vanuit dat dat filmpje ook is verspreid onder leerlingen. Daar wordt nu verder onderzoek naar gedaan. Politiewoordvoerder Simen Klok: ,,We hebben als politie nauw contact met de school. Dit is niet per se een strafrechtelijke zaak, maar ook een maatschappelijk probleem dat zich in heel Nederland afspeelt.''