'Paardenspektakel' Beekbergen vanaf 2018 weer jaarlijks evenement

Achmea en werknemers tegenover elkaar door klacht over leef­tijds­dis­cri­mi­na­tie

5:18 Werkgever Achmea en twee werknemers troffen elkaar maandagmiddag bij de kantonrechter in Apeldoorn over een geluidsopname. Twee werknemers van Achmea dienden bij het College voor de Rechten van de Mens een klacht over leeftijdsdiscriminatie door hun werkgever in. Die zaak wordt in september behandeld door het College.