Partner Jan de Hoop springt uit vliegtuig voor rust op de Veluwe

Vreemde graffiti duikt overal op in de Maten in Apeldoorn

16 augustus Varianten op dezelfde leus blijven maar opduiken in woonwijk de Maten in Apeldoorn. Muren, fietspaden, bruggetjes; geen plek is veilig. De boodschap hebben wij hier op de redactie nog niet weten te ontcijferen. Iets met 'leven in een...' Veel meer kunnen wij er niet van maken. Maar wellicht dat de lezers ons hier een handje bij kunnen helpen.