Picnic gaat ook in Apeldoorn en Lelystad boodschappen bezorgen

Vier Nederlandse familiefondsen steken samen 100 miljoen euro in online supermarkt Picnic. Het gaat onder meer om NPM Capital (van de familie Fentener van Vlissingen). Picnic, dat nog geen twee jaar bestaat, spreekt van een 'fenomenaal bedrag'.



Het bedrijf, dat wil concurreren met de online activiteiten van Albert Heijn en Jumbo, wil met het geld onder meer nieuwe distributiecentra bouwen. Op termijn wil Picnic werk bieden aan 10.000 mensen. Het bedrijf is nu vooral actief in de regio Amersfoort-Utrecht, maar streeft naar een veel grotere dekking.



In Amersfoort, de stad waar Picnic begon, is volgens de supermarkt ongeveer 10 procent van de bewoners vaste klant. Vooral in 'rijke' wijken bestellen veel mensen bij Picnic, daar is tot 16 procent klant. De komende weken start Picnic onder meer in Delft, Leidschendam, Veenendaal, Ede, Lelystad, Apeldoorn en Nieuwegein.



Binnen enkele jaren wil Picnic landelijk opereren, al is het wel de vraag of dat ook voor landelijk gebied geldt.



Silicon Valley

Het geld wordt over een periode van drie jaar in het bedrijf gestoken. Volgens Picnic waren er ook 'een hele lijst' partijen uit het buitenland, bijvoorbeeld uit Silicon Valley, die in het bedrijf wilden investeren. Vanwege het langetermijnkarakter van de investering kregen de Nederlandse fondsen de voorkeur.



Met de investering krijgen de families een belang van enkele tientallen procenten in het bedrijf. Het bedrijf draait nu ongeveer 30 miljoen omzet en wil in 2017 richting de 100 miljoen euro.



In Amersfoort, de stad waar Picnic begon, wordt inmiddels vijf procent van de boodschappenomzet online behaald. Picnic heeft daarin een aandeel van 83 procent. In heel Nederland wordt slechts 1 procent van de boodschappenuitgaven online gedaan. Volgens Michiel Muller, een van de oprichters van de online supermarkt, zijn er daarom nog veel groeimogelijkheden.