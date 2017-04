Pipo de Clown komt naar Julianatoren in Apeldoorn

Dansjes

Maar voordat het zover is, strijken Pipo de Clown dus eerst neer in Apeldoorn. ,,Pipo en Mammaloe parkeren hun Pipowagen in de Julianatoren voor een vrolijke show vol meedoedansjes en meezingliedjes", aldus woordvoerder Roy Beuker van het Apeldoornse attractiepark. ,,Het is een spannende dag, want Pipo is jarig, dus het belooft een groot feest te worden. Maar het lijkt erop dat Mammaloe van niets weet. Ze zou de verjaardag van Pipo toch niet zijn vergeten? Of zou het een grapje zijn om Pipo eens flink te laten schrikken?"