Platte kar voor kampioenen uit de gratie: 'Als het verkeerd gaat, hebben we levenslang'

videoKampioenuh, kampioenuh. Olé, olé, olé!!!! Van de jongste jeugd tot het eerste: wie de titel pakt, gaat op de platte kar door het dorp. Althans: dat was zo. Steeds meer clubs en gemeenten willen het niet hebben. Want het kan verkeerd gaan. ,,Dan hebben we levenslang.''

Een bus vol supporters gaat vandaag vol goede moed van vv Berkum naar Bennekom. Goede kans dat de mannen van de voetbalvereniging uit Zwolle vandaag als kersverse hoofdklassers terugkeren. ,,Dan komt er een rondrit'', zegt voorzitter Jan Teun Fuller. ,,Dat zeker. Maar zeker niet met de platte kar.''

Wat de regels zijn voor het vervoer van mensen op een platte kar? Fuller kan het niet zeggen. ,,Het gaat vooral om veiligheid. Er zijn incidenten geweest. Bij andere clubs. We willen ons elftal graag huldigen als ze kampioen zijn, maar wel op een leuke en vooral veilige manier.''

Ongeluk

Gideon Dokter (25) snapt dat wel. In 2013 viel de speler van de IJsselmuider voetbalvereniging IJVV van de platte kar, net als vier plaatsgenoten. Het eerste was gepromoveerd naar de tweede klasse. Alle reden voor feest. Maar het ging mis. ,,Ik had het vel van mijn rug. Ze waren bang dat ik inwendige bloedingen had. Dat viel gelukkig mee. Geluk bij een ongeluk.'' Een andere supporter van IJVV kwam bij dit drama om het leven.

Inmiddels voetbalt Dokter bij het zevende, 'vanwege mijn werk'. Afgelopen zaterdag werd hij kampioen. ,,Heel onverwacht. Nummer twee, Vios Vaassen verloor. We dachten dat we een week later de titel zouden pakken. We hadden dus niks geregeld.''

Tekst loopt door onder de video

Respect

Wordt het toch weer de platte kar? Daar moet Dokter even over nadenken. Zijn teamgenoten willen wel, hij eigenlijk niet. ,,Alleen al uit respect voor de nabestaanden van de supporter die toen overleed.'' Het is geen persoonlijke schrik die de IJsselmuidenaar tegenhoudt. ,, ,Er kan overal wat gebeuren. Het was toen echt een ongeluk. Er was een dubbele bocht, waardoor de bak waar we op stonden begon te slingeren.''

Sinds het ongeval is 'de platte kar' volledig in de ban, zegt IJVV-voorzitter Mannie Vaandering. ,,Als het buiten het bestuur om gaat, kunnen we er niet veel aan doen. Als vereniging willen het absoluut niet meer.'' Er zijn alternatieven, weet Vaandering. De cabriobus. Of een huifkar - maar dan zonder huif. Dat zegt ook de KNVB: geen platte kar, maar een bus.

Regels

Mag het echt niet? Nee, zegt verkeerskundige Dick Bleumink uit Bant. ,,Het staat in het RVV, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens. Je mag geen mensen vervoeren in een laadruimte van een motorvoertuig. Dat is besloten na een aantal ongevallen. Het staat in artikel 61b. Die 'b' geeft aan dat het later is ingevoegd, nog geen tien jaar geleden, geloof ik.''

Hoe zit het met huifkarren en stadstreintjes dan? ,,Het mag alleen als de gemeente een evenementenvergunning afgeeft, óf als voor een specifiek voertuig - zoals een toeristentreintje op wielen - een vergunning is afgegeven.''

Een toenemend aantal gemeenten zegt standaard 'nee' tegen een aanvraag voor de platte wagen bij een kampioenschap. Want wie is aansprakelijk als het mis gaat? Jammer, vindt Ineke Strouken van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed. De platte kar was al in de middeleeuwen onze Haarlemmer olie. We gebruikten die om melk en hooi te vervoeren, maar ook mensen. Wagenspelen (de kar als schouwtoneel) waren fameus. ,,Ook de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw zag je nog dat er groepen kinderen op werden vervoerd als de bestemming van hun schoolreisje een paar kilometer verderop was. Ook nu nog is de platte kar geliefd voor kampioensoptochten.''

Quote De platte kar was al in de Middeleeuwen onze Haarlemmer olie Ineke Strouken

En ja: Strouken weet dat de druk om dat niet te doen steeds groter wordt. ,,Dat geldt niet alleen voor dit fenomeen, maar voor veel meer zaken die op onze inventarislijst staan. Ook corso's, processies en ambachten staan onder druk. Om veiligheidsredenen, maar ook om milieu-eisen.''

Gemeenten moeten niet bij voorbaat 'nee' verkopen, vindt ze. ,,Denk mee hoe je het wel veilig kunt organiseren. En natuurlijk moet de gebruiker ook z'n gezond verstand gebruiken. Ga niet met z'n allen staan hossen.''

Bovendien: gemeenten zijn er zelf ook bij gebaat om oude gebruiken en ambachten in stand te houden. Voor hun imago, voor de leefbaarheid in dorpen en steden. ,,Help organisatoren van kermissen, corso's en festivals mee bij het oplossen knelpunten in regelgeving.''

Levenslang

Bij voetbalclub SDC Putten mocht het al nooit, zegt voorzitter Albert de Bruin. ,,We hebben het nooit ondersteund.'' Bij een bestuursvergadering werd geopperd om dat nog eens duidelijk op de website van de club te zetten. ,,Daar waren we het in twee minuten over eens. Natuurlijk: op de platte kar is leuk. Het gaat om het plezier, allemaal de charme van het voetbal. Maar er zijn ongelukken mee gebeurd. Ik heb er nul reacties op gehad.''

Best kans dat leden vinden dat het bestuur duf is, denkt De Bruin. ,,Maar als er iets gebeurt, dan hebben ouders levenslang als een kind is betrokken, de club heeft levenslang en het bestuur heeft levenslang. Dat willen we niet.''