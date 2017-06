Politie onderschat mishandeling Apeldoorns meisje (16)

De Apeldoornse politie is door een inschattingsfout pas laat aan de slag gegaan met de zware mishandeling van een 16-jarig meisje. Ze raakte ernstig gewond en belandde in het ziekenhuis, maar haar vader zou pas eind deze week aangifte kunnen doen. Inmiddels heeft de zaak 'topprioriteit' en is een verdachte in beeld. ,,Op basis van onze eerste inschatting zijn de dingen niet helemaal gelopen zoals het zou moeten."

Het meisje hing in de nacht van zaterdag op zondag samen met een groep vrienden rond op de Brinklaan in het centrum van de stad. Rond een uur of twee dook een andere groep jongeren op, waarna ruzie ontstond tussen het slachtoffer en een ander persoon. De politie houdt het op een 'ruzie in de persoonlijke sfeer'.

Aangifte

De jonge Apeldoornse raakte ernstig gewond in haar gezicht. Ze ging nog wel naar huis, maar kon gelijk door naar het ziekenhuis. De vader van de puber belde direct de politie. ,,Omdat het slachtoffer al naar het ziekenhuis ging, werd in eerste instantie gedacht dat we er niet acuut mee aan de slag hoefden", zegt politiewoordvoerder Paul Koetsier. ,,Er werd afgesproken dat de vader vrijdag op het bureau aangifte kon komen doen."

In de loop van zondag werd de politie duidelijk dat de situatie ernstiger was dan aanvankelijk ingeschat. ,,We hebben toen gelijk contact gezocht met de vader, om de zaak alsnog direct in behandeling te nemen." Getuigen en betrokkenen zijn inmiddels door de politie gehoord. Volgens de woordvoerder was geen sprake van een grote knokpartij, ondanks de betrokkenheid van twee groepen jongeren. Er is een verdachte in beeld voor de mishandeling van het meisje.

Excuses