Politiebaas: 'Oost-Nederland is geen luilekkerland voor criminelen'

,,Leegstaande loodsen op het platteland zijn gewild bij drugscriminelen. Daarom besteden we ook volop aandacht aan het bestrijden van deze zware vormen van criminaliteit. We rollen drugslabs op, we bestrijden de hennepteelt. Daar zitten we bovenop, samen met gemeenten die ondermijning aanpakken en een partij zoals de Belastingdienst, die ook jaagt op witwassende drugscriminelen. Die vermeende verschuiving van zware criminaliteit van zuid naar oost is echter maar ten dele waar. Dat criminelen uit Brabant in groten getale opschuiven naar onze regio is niet het beeld dat wij hebben.’’



Toch wordt er continu geroepen, ook door de politiebonden, dat er te weinig agenten zijn en dat zaken daardoor niet worden opgepakt.



,,Iedereen die zegt: ‘er zijn te weinig politieagenten in Oost-Nederland’, geef ik gelijk. Natuurlijk wil ik er graag meer mensen bij. Je hoort mij niet roepen dat we al voldoende agenten hebben en dat het zo prima is. Maar het is zéker niet zo dat we in het oosten slechter bedeeld zijn dan in andere regio’s. Het capaciteitsprobleem speelt landelijk. Het zou goed zijn als er snel meer geld en middelen beschikbaar komen voor de politie.’’



U hebt er de afgelopen jaren behoorlijk wat extra werk bij gekregen?



,,De terrorismedreiging en de vluchtelingenproblematiek trekken een zware wissel. Het zijn taken waar we de afgelopen jaren steeds meer tijd aan kwijt zijn, maar waar we geen extra agenten voor hebben gekregen. Neem de gijzeling vorige maand in Arnhem, waarbij mogelijk sprake was van een bomgordel. Dan gaat er een hele operatie draaien om deze mogelijke terroristische dreiging goed te bestrijden. Dat kost veel capaciteit en het vraagt veel van onze mensen. En het gaat ten koste van het andere werk, want je kunt als agent niet alles tegelijk.’’