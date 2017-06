Politieheli gaat tanken op Teuge

Politiehelikopters krijgen voor het eerst toestemming om brandstof te tanken in Oost-Nederland. Vanaf vandaag mogen de heli's - binnen de openingsuren -op vliegveld Teuge bijtanken. Dat is belangrijk voor opsporings-, zoek- en reddingsacties waar iedere seconde telt.

Niets is zo vervelend voor een politiehelikopter dan een achtervolging staken omdat het brandstofmetertje op rood dreigt te springen. Tot vandaag moest de bemanning steeds rechtsomkeer maken, richting de standplaats bij Schiphol of Rotterdam. Kostbaar tijdverlies, vindt de politie.

Te weinig brandstof

Woordvoerder Ed Kraszewski van de Landelijke Eenheid vertelt dat de behoefte voor helikopterondersteuning in Oost-Nederland stijgt. In 2016 vloog de politiehelikopter 273 keer over het gebied, alleen in Holland en provincie Utrecht moest de helikopter meer uitrukken. ,,Natuurlijk ligt het meeste werk in de Randstad, maar we willen ook collega's in andere gebieden bijstaan'', klinkt het.

Oost-Nederland was een moeilijk gebied. De politie stelt dat helikopters boven Overijssel of Gelderland meermaals de strijd hebben moeten staken door een bijna lege brandstoftank. ,,Tegen dat de heli, uit het westen, ter plaatse is heeft die al heel wat brandstof verbruikt. Dan moest die rekening houden met een lange terugvlucht.''

Dat is nefast bij opsporingsacties of achtervolgingen. ,,Een helikopter is ook belangrijk voor de veiligheid van collega's op de grond'', stelt Kraszewski. Een helikopter ziet situaties die beneden onzichtbaar zijn, zoals een overvaller die zich met geweer in de hand verschuilt achter een muurtje.

Oplossing Teuge

Eind vorig jaar werden de eerste gesprekken aangeknoopt met vliegveld Teuge, de gemeente en omwonenden. Nu begint een proefjaar waarin het vliegveld tot 23 uur gebruikt mag worden. ,,Het blijft binnen onze openingstijden'', vertelt directeur Meiltje de Groot van het vliegveld. De politie zal in staat zijn om alles zelf te doen, ook na zonsondergang als niemand van het havenpersoneel aanwezig is.

Kraszewski hoopt dat de analyse na een jaar dusdanig positief is dat ook 's nachts bijtanken mogelijk wordt. ,,Je hoort zo'n helikopter natuurlijk wel. We hebben de aanvliegroute, via de A50, zo gekozen dat het zo min mogelijk burgers stoort.'' De Groot stelt dat de politie iedere keer dat het vliegveld gebruikt wordt zal communiceren waarom. Zodat ook omwonenden weten wat er aan de hand was.