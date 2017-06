Problemen apotheek Apeldoorn zijn bijna opgelost

Oorzaak

De oorzaak van de vertraging ligt in nieuwe software bij Alliance Healthcare, zegt woordvoerder Wilko Thijssen namens die groothandel. Een vernieuwing van de computersystemen leverde problemen op. De afgelopen dagen is met man en macht gewerkt om de problemen te verhelpen, stelt Thijssen. De storingen hebben ook andere Boots-apotheken en overige klanten van Alliance Healthcare geraakt, maar in Apeldoorn waren de problemen het grootst. ,,De situatie is inmiddels verbeterd'', aldus Thijssen. ,,Wij hebben het volste vertrouwen dat de situatie binnen enkele dagen weer op het niveau is zoals onze klanten dat gewend zijn.''